CHP’li başkan tepedeki ay yıldızı kaldırttı

Bilecık'in hakim tepelerinden birine konulan ve görselliği ile herkesi kendine hayran bırakan ışıklandırılmış ay yıldızlı dev Türk bayrağı sembolü, CHP'li Bilecik Belediye Başkan Semih Şahin tarafından kaldırıldı. Şahin, seçimleri kazanmasının ardından koltuğuna oturur oturmaz ilk iş olarak belediye binasının duvarlarını süsleyen Osmanlı motiflerini sildirmişti. Milli değerleri simgeleyen sembolleri kafasına takan Şahin, şimdi de kentin hakim tepesinde bulunan 60 metre uzunluğunda ve 40 metre enindeki dev Türk bayrağı sembolünü kaldırttı. 2018'de Şeyh Edebali Türbesi'nin hemen üzerindeki tepeye konulan ay yıldız, özel ışıklandırması ile oluşturduğu görsel güzellikle büyük beğeni topluyordu. Bilecik Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çetin Kaya, "Semih Şahin, göreve gelir gelmez milli değerleri yansıtan bu sembollerle uğraşmaya başladı. Geçen 2 yılın ardından gelinen noktada, birçoğunun ışıkları yanmıyor, ay yıldız görseli gibi kaldırılan sembollerin çoğu yerine konulmuyor, bayraklar yenilenmiyor. Şehre ayrı bir renk katan ve milli değerimiz olan ay yıldız, CHP'li Belediye Başkanı'nı nedenrahatsız ediyor anlamakta zorlanıyoruz"dedi.