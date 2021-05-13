Diyarbakır’da tartışılan heykeller kaldırıldı

4 MİLYON LİRA ÖDENDİĞİ İDDİASI

Heykellere 4 milyon lira ödendiğiyle ilgili iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının, açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen, maketlere 4 milyon 412 bin 835 TL ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda; drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır.