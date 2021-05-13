En güzel Bayram Mesajları: Aileye, Eşe, Dosta, Sevgiliye gönderebileceğiniz resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2021

Bu yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nda Bayram Mesajları ile milyonlar bugünün anlam ve önemini anlatan metin ve görselleri paylaşıyor. Salgın nedeniyle evlerde geçecek olan bayram coşkusunu paylaşmak isteyen vatandaşlar en güzel 2021 Ramazan Bayramı mesajları araştırmasına çıktı. İşte Yeni, kısa, uzun, anlamlı, farklı, dualı, ayetli, resimli Ramazan Bayramı mesajları sözleri…
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramzan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
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