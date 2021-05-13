Erdoğan, Putin ile İsrail saldırısını ve aşıyı görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu belirten Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti. Görüşmede, Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı da ele alındı. Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.BAŞKAN Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Tebbun ile görüşmesinde Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, İmran Han ile görüşmesinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için iki ülkenin birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, liderlerle karşılıklı olarak bayram tebriğinde de bulundu.