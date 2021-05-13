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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Erdoğan’dan ’e sert uyarı: Alçak saldırıları derhal durdurun

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Erdoğan’dan İsrail’e sert uyarı: Alçak saldırıları derhal durdurun
Başkan Recep Tayyip rdoğan, Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Erdoğan, aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveninin kalmayacağını dile getirdi. Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti: İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz.

KUDÜS TÜM DÜNYADIR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme 'dur' demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır.
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Erdoğan’dan İsrail’e sert uyarı: Alçak saldırıları derhal durdurun
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