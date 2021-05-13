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Giriş Tarihi: 13.5.2021 19:30 Son Güncelleme: 13.5.2021 19:30

Havada panik! İş jeti 'na iniş yaptı

DHA
Havada panik! İş jeti Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Antalya - seferini yapan TC-KLC kuyruk tescilli Learjet 60 tipi iş jeti, "motor yangını ikazı" nedeniyle, 'na iniş yaptı. İtfaiye ekipleri acil iniş yapan uçak için hazır bekletilirken, pist ortasında duran uçağın yolcuları acil tahliye edildi. Yapılan incelemede motorda bir yangın izine rastlanmazken uçak hangara çekildi. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın pisti kısa bir süreliğine kapalı kalırken, aynı dakikalarda iniş hazırlığındaki bir başka uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri acil iniş yapan uçak için hazır bekletilirken, pist ortasında duran uçağın yolcuları acil tahliye edildi. Yapılan incelemede motorda bir yangın izine rastlanmazken uçak hangara çekildi. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın pisti kısa bir süreliğine kapalı kalırken, aynı dakikalarda iniş hazırlığındaki bir başka uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Başaran Holding'e bağlı MC Havacılık'a ait TC-KLC kuyruk tescilli iş jetinde, Antalya - İstanbul Atatürk Havalimanı seferini yaptığı sırada pilotlar, sol motordan "yangını ikazı" aldı. İstanbul hava sahasına yaklaşan iş jetinin pilotları Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, acil durum bildirdi.

YANGIN İZİNE RASTLANILMADI

Acil iniş izni alan uçak için itfaiye ve sağlık ekipleri pist başında hazır bekletildi. İş jeti saat 16.11'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Pist üzerinde duran uçağın yolcuları tahliye edilirken, olay yerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir yangın izine rastlanmadı.

UÇAK HANGARA ÇEKİLDİ

Uçak daha sonra "pushback" aracı ile hangara çekildi. Ayrıca pistin kısa bir süreliğine kapalı kalması nedeniyle de aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı'na iniş hazırlığındaki bir başka uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Başaran Holding'in bünyesindeki MC Havacılık'a ait Learjet 60 tipi uçak 6 koltuklu. 2012 imalatı olan uçak yaklaşık 4 bin 500 kilometre menzile sahip.

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Havada panik! İş jeti Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı
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