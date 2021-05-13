İsrail'den Gazze'ye saldırı! AA kameramanı ve foto muhabiri yaralandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARIININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını bölgenin kuzeyindeki El-Bedevi köyü yakınlarında takip ederken yaralanan Alul ile Hassuna, şoförleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde tedavi altına alınan AA çalışanları ile şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
Yaralanan AA muhabirinin hastaneye kaldırılış görüntüleri A Haber'de | Video
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
FAHRETTİN ALTUN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın, çocuk, genç, ihtiyar ayırmadan terör estirmeye devam eden İsrail'in saldırılarında yine Anadolu Ajansı çalışanlarımız yaralandı. Kameramanımız Muhammed el-Alul ile foto muhabirimiz Mustafa Hassuna'ya acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı İsrail’de 9 bin yedek askerin orduya çağırılması onaylandı