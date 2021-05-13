İzmir'de yardımlar reklam malzemesi yapıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarına yönelik olarak söylediği "Yoksullukla mücadelede sizin göstereceğiniz çabalar çok önemli." sözlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmirlilere dayanışma çağrısı yaptı. Ancak çağrının ardında bir reklam çalışması olduğu ortaya çıktı.

KAMPANYA BAŞLATTI

Soyer, ekonomik durumu iyi olan İzmirlilere, mahalle bakkalına borcu olan zor durumdaki vatandaşların borçlarını kapatmaları çağrısında bulundu. Ardından da bir mahalle bakkalındaki veresiye defterinin Soyer tarafından satın alındığı haberleri basına servis edildi. Belediyeye yakın basın yayın organlarında, bazı bakkalların vitrinlerine 'Bu bakkaldaki veresiyeler İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer kampanyası ile hepsi kapatılmıştır' yazan kağıtlar astığı yönünde haberler yapıldı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Dün akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen bir video görüntüsü bu kadar da olmaz dedirtti. Video görüntüsünde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON Şirketinin Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın Başkan Soyer'in reklamının yapılması karşılığında bir bakkaldaki askıda pide uygulamasına bağışta bulunması ve Kaya'nın yanındaki kimliği belirlenemeyen kadının uyarısı ile bakkal esnafın Tunç Soyer'e teşekkür ettiği anlar kayda alındı. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlanınca İzmirli vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜDE NELER VAR

Sosyal medyaya düşen görüntülerde İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya olduğu öne sürülen kişi mahalle bakkalına para uzarak; "Sana 150 lira daha fazla para veriyorum abi. 100 tane de ekmek. Burada ihtiyacı olanlara sen verirsin" diyor. Bakkal esnafının arife ve bayramın birinci günü çok fazla ekmek tüketilmediğini söylemesi üzerine Kaya olduğu iddia edilen kişi bakkaldan 50 tane pide vermesini istiyor. Kendisini bakkala hayırsever olarak tanıtan Kaya; "Abi biz hayırseveriz. Bizi Tunç Soyer yönlendirdi. Kampanyayı duymuşsunuzdur zaten. Tunç Soyer'e teşekkür edersen Tunç Soyer'in yönlendirdiği bir hayırsever bakkalımıza borcu olanların borçlarını kapatmıştır. Allah razı olsun" dersin diyor. Ardından da Kaya'nın yanındaki bir kadının uyarısı üzerine Kaya, bakkal esnaftan Tunç Soyer'e teşekkür etmesini istiyor. Bakkalda telefonla çekilen video görüntüsünde Başkan Soyer'e kampanya için teşekkür ediyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi.

Twitter hesabından görüntüyü yayınlayan Hızal; "İzbeton A.Ş Genel Müdürü esnaflara zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor. Dağıtılan paralar Tunç Soyer'in şahsi parası mı, yoksa kişisel reklam için kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı?" diye sordu.

Hızal'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda takipçi tarafından paylaştı.