Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu iki güne dikkat... Kuvvetli geliyor

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AĞRI 6°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık