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Giriş Tarihi: 13.5.2021 23:42 Son Güncelleme: 13.5.2021 23:54

'den uyarısı! Bu iki güne dikkat... Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu iki güne dikkat... Kuvvetli geliyor

haberine; 'na, koronavirüs vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma ile girdi. 17 Mayıs'tan sonra tebdirlerin kademeli olarak gevşetilmesi beklenirken, yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Genel Müdürlüğü ise hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-18 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı, bazı bölgelere sağanak uyarısında bulundu. Peki hangi bölgelerde sağanak yağış bekleniyor? İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü yurdun doğusu dışında tüm bölgelerde hava güneşli olacak. Sıcaklıklarda artış olması bekleniyor. 16 Mayıs pazar günü yağış Marmara Bölgesi ve Karadeniz'in batı kısmını etkisi altına alacak. Ankara, Bolu ve Çankırı çevresi de yağış beklenen diğer iller.

17 Mayıs pazartesi günü yağışlar Marmara Bölgesi'ni terk edecek ancak Karadeniz'in geneline yayılacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Salı günü yağış yurdu terk ediyor ve sıcaklıklar tüm bölgelerde yükseliyor. Doğu Karadeniz bölgesi hariç yağış beklenmiyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre; bayramın ikinci günü olan cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Kırklareli, Hakkari ve Van'da ise yağış görülecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 24°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 28°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 8°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 34°C

Az bulutlu

ARTVİN 14°C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON 14°C, 21°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AĞRI 6°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu iki güne dikkat... Kuvvetli geliyor
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