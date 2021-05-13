Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu iki güne dikkat... Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17-18 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı, bazı bölgelere sağanak uyarısında bulundu. Peki hangi bölgelerde sağanak yağış bekleniyor? İşte il il hava durumu ve son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi günü yurdun doğusu dışında tüm bölgelerde hava güneşli olacak. Sıcaklıklarda artış olması bekleniyor. 16 Mayıs pazar günü yağış Marmara Bölgesi ve Karadeniz'in batı kısmını etkisi altına alacak. Ankara, Bolu ve Çankırı çevresi de yağış beklenen diğer iller.
17 Mayıs pazartesi günü yağışlar Marmara Bölgesi'ni terk edecek ancak Karadeniz'in geneline yayılacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Salı günü yağış yurdu terk ediyor ve sıcaklıklar tüm bölgelerde yükseliyor. Doğu Karadeniz bölgesi hariç yağış beklenmiyor.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre; bayramın ikinci günü olan cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Kırklareli, Hakkari ve Van'da ise yağış görülecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 24°C
Az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 28°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 8°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 34°C
Az bulutlu
ARTVİN 14°C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON 14°C, 21°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AĞRI 6°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık