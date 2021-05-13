Bayram mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları şeklinde binlerce kişinin sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline gelen görsel ve metinleri sabah.com.tr olarak sizler için bu başlık altında derledik. On Bir Ayın Sultanı olarak bilinen bu mübarek ayın sona ermesiyle beraber her sene olduğu gibi bayram coşkusu adeta ülke genelini sardı. Salgın nedeniyle evlerde geçecek olan bayramın sevincini paylaşmak isteyen vatandaşlar yeni, kısa, uzun, anlamlı, farklı, dualı, ayetli, resimli (Şeker) Ramazan Bayramı mesajları araştırmasına çıktı. İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli Bayram mesajları - sözleri…
RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ 2021!
Mübarek Ramazan ayının son gününe geldik. 13-14-15 tarihlerinde İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu özel günleri evinde geçirecek olan bireyler, sevdiklerine, büyüklerine, ailelerine yollayabilecekleri En güzel, Anlamlı, Kısa, Uzun, Ayetli ve Resimli Razaman Bayram Mesajları araştırmasını yapıyor.
İşte anneye, babaya, kardeşe gönderebileceğiniz bayram mesajı seçenekler...
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramzan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!
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