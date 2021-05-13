Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Muhalefetin 90'lar zihniyetini yeşertmesine müsaade etmeyiz



KALIN: "UMARIM BU YAPTIKLARINDAN HİCAP DUYARLAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'yu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" demişti.