Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile eski Malezya Başbakanı Muhammed'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü. Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.