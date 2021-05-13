Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi
Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:08 Son Güncelleme: 13.5.2021 15:37

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi

Başkan , Malezya’nın eski Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile de telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile eski Malezya Başbakanı Muhammed'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü. Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA