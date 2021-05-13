Üniformanın üzerinde hâlâ kokun var

Şehit yakınları, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde gerçekleştirilen tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeyle şehit yakınları arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulunca şehitlikler doldu taştı. 15 Temmuz darbe girişiminde omuz omuza şehit düşen kader arkadaşları Özel Harekat Komiser Yardımcıları Cennet Yiğit, Kübra Doğanay ve Gülşah Güler'in aileleri kızlarının mezarlarına gidip, dua etti.Birlikte okuyup, birlikte polis olan kader arkadaşları Cennet Yiğit, Kübra Doğanay ve Gülşah Güler 15 Temmuz gecesi şehadete de birlikte yürüdüler. Özel harekâtın gözü kara 3 komiser yardımcısı, 15 Temmuz'da izinli oldukları halde görev yerlerine giderek kahramanca çatıştı. FETÖ'cü hainlerin hava saldırısında yine birlikte şehit düşen üç kahraman şehidin aileleri, evlatlarından ayrı 5. bayramlarını da şehitlikte geçirdi.Şehit Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki şehitliğe kızının çok sevdiği üniformasını da götürdü. Anne Yiğit "Cennet'im bak sana çok sevdiğin üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Cennet kokulu Cennet'im. Sen bu dünyadan şehit olarak bir melek gibi uçup gittin. Ama giderken bize de büyük bir onur ve şeref bıraktın. Bak sana o çok sevdiğin polis üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Üniformanı koklayınca sanki seni içime çekiyorum. İnsanlar senin için yaptığımız Cennet evine gelip kahramanlığını görüp seni örnek alıyorlar. Ne mutlu bizim kızımız olduğun için, ne mutlu ki şehit annesi olduğum için" dedi.Kübra Doğanay (23), canı kadar sevdiği iki arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki şehitliğe giden anne Hikmet ve baba Harun Doğanay, dua etti. Anne Doğanay, "15 Temmuz öncesinde Kübra ile son bayramımızı yapmışız. O gün bana 'Anne erkek çocuğum yok diye üzülüyor musun' diye sormuştu. 'Seni ben 10 erkek çocuğa değişir miyim hiç' demiştim. Sanki içine doğmuş gibi 'Anne şehit olursam söz ver üzülme. Şehit olanlar anne kuzusu değil mi? Arkamdan ağlama sadece gurur duy' dedi. Kübra'ma verdiğim sözü tutuyorum. O FETÖ'cü hainleri sevindirmemek için artık ağlamıyorum. Gururumuz acımızı bastırıyor. Her bayram Kübra'sız geçse de, şehitlerimiz sayesinde ülkemiz hainlerin eline geçmedi. Bir Kübra gider bin Kübra gelir" dedi.Hataylı Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki şehitlikte bulunan kızının kabri başında dua etti. Emine Güler "Acılarımız taze ama çok şükür başımız dik, alnımız ak. Gülşah'ımın hayalleri ve umutları vardı. Gülşah benim ilk göz ağrımdı. Onun hatıralarıyla yaşıyorum. Gülşah'ın telefon hattını kapatmadım. Bazen onun telefonundan kendimi arayıp kızımın adını telefonda görüyorum. Gülşah'ımın kıyafetlerini hiç yıkamadım. Çünkü onlarda kızımın kokusu var. Kızımı özledikçe kıyafetlerini koklarım. Gülşah'ın neyi varsa hepsini titizlikle muhafaza ediyoruz. Ölene kadar kızımın hatıralarıyla yaşayacağım" diye konuştu.