Vali Dağlı: Hedefimiz maviye geçen ilk şehir olmak

1,5 MİLYON SORGULAMA



Samsun-Ankara yolu uygulama noktası ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Korona virüsle canla başla mücadele ettik. Emniyet kuvvetlerimiz, jandarma kuvvetlerimiz, sağlıkçılarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte bu çalışmayı hep birlikte koordineli yürüttük. Örneğin sadece HES kodu açısından baktığımızda geçtiğimiz ay zarfından 1 buçuk milyon HES kodu sorgulaması yaptık. Bu son derece büyük bir rakamdır. Samsun'un 3 ana girişinde HES kodu sorgulamasını ilk yapan illerden biriyiz. 6 ay önce başlamıştık. Bunun haricinde sayın bakanımızın gönderdiği hazır kuvvet adı verilen polislerimiz vardı. Şehrimizin her sokağında polislerimiz vasıtasıyla bir HES kodu sorgulaması yaptık. Bunun haricinde filyasyon ekiplerimiz çok iyi çalıştı. Emniyet ve jandarma ekipleri karantina olması gereken vatandaşların takibini iyi yaptılar. Aşı çalışmalarımız iyi durumda. Karadeniz'de en yüksek orana sahip iliz. 500 binin üzerinde aşı yaptık. Bunu daha da artıracağız. Maalesef ilk 4 hafta Türkiye gündeminin ilk sırasındayken, o günler bizim için zor günlerdi. Önceki hafta 40'ncı sıraya kadar geriledik. Bu hafta itibarıyla 47'nci sıradayız. Hedefimiz ilk maviye geçen il olmak. Bu konuda en önemlisi Samsunlu hemşerilerimizin bize vermiş olduğu destektir. Duyarlı vatandaşlarımız gerçekten destek oldular" dedi.