87 yıl sonra ılk bayram namazı

İstanbul'unfethinin simgesi sayılan Ayasofya Camisi'nde 87 yıl sonra ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar caminin içinde ve dışında sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak namazlarını kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş minbere kılıçla çıktı. Erbaş'ın kıldırdığı namazda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da saf tuttu. Erbaş bayram hutbesinde, "İslam coğrafyasının mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamakta. Ramazanda bile saldırgan tavrından vazgeçmeyen İsrail'in, Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir" dedi. Şentop ise, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış ve huzur sağlanmadığı sürece başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil" diye konuştu.