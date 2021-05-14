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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:19 Son Güncelleme: 14.5.2021 15:21

Başkentte cuma namazı sonrasında Filistin’e destek

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Başkentte cuma namazı sonrasında Filistin’e destek

’da cuma namazı sonrasında avlusunda toplanan bir grup, ’in işgali altındaki ve ’deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları sürüyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve Yahudilerin baskınına karşı nöbet tutan Filistinlilere gaz, plastik mermi ve ses bombalı müdahalesiyle büyüyen, Kudüs'e ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları protesto etmek isteyen bir grup, cuma namazı sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Camii avlusunda toplandı.

ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

İsrail'in yaptığı saldırılara karşı, "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atarak Filistinlilere destek veren grup, sloganların ardından Kudüs'te şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı da kıldı.

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Başkentte cuma namazı sonrasında Filistin’e destek
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