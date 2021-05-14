Göklere Hisar kalkanı

Müttefiklerinden dahi akıl almaz bahanelerle savunma ambargosuna maruz kalan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle savunma sanayiinde şahlanışa geçti. Üç yıl öncesine kadar hava savunması alanında yerli hiçbir teknolojiye sahip olmayan Türkiye, kısa zamanda geliştirdiği Korkut, Sungur, Hisar-A ve Hisar A+ ile hava savunmasında iddiasını ortaya koydu. Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar A+'nın otonom konfigürasyonu tamamlandı. Sistem insan müdahalesi olmadan gelen tehdidi algılayarak, harekete geçti ve hedefi başarıyla imha etti. Savunma sanayi kaynaklarından alınan bilgiye göre uzak menzil yüksek irtifa atışlı testlerini tamamlayan Hisar O, üretim hattı kalifikasyonunun ardından kısa süre içinde teslim edilecek.Türkiye uzun menzilli hava savunma sistemi Siper'e giden yolda hava savunmasına "Hisar" kuruyor. En önemli destekçisi yerli savunma ürünleri olan Mehmetçik, Suriye harekat alanlarında Hisar sistemlerini kullanıyor. Hisar sistemleri her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 derece koruma yeteneği ve herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine sahip. Hava savunma sistemlerinin yerli olarak geliştirilebilmesi sahada ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılabilmesine olanak sağlıyor.