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Giriş Tarihi: 14.5.2021 18:48 Son Güncelleme: 14.5.2021 19:02

Cumhurbaşkanı Tatar’dan ’e : KKTC, Gazze olmayacak

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan İsrail’e tepki: KKTC, Gazze olmayacak

Cumhurbaşkanı , ’in Gazze’de yaptığı saldırıların Türkiye’nin ve Türk askerinin KKTC’deki varlığının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “KKTC, Gazze olmayacak” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Yazılı bir açıklama yapan Tatar, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne ve katliamlara seyirci kalanların, İsrail'in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak olduğunu vurguladı.

Tatar'ın açıklaması şöyle;

"İsrail ordusunun, mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği operasyonlardan sonra, Gazze'ye yönelik olarak havadan, denizden ve karadan başlattığı saldırılar sürüyor. Bayram dinlemeden son sürat devam eden saldırılarda çocuklar, kadınlar ve siviller katledilirken, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güçler, 1964-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıkları gibi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı da seyirci kalıyor. İsrail'in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanlar, İsrail'in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak oluyor.

TARİH BUNU KAYDEDECEKTİR

Dünya, Gazze'ye yönelik saldırılara seyirci kalırken, Anavatan Türkiye'nin tek başına bu saldırılara karşı çıkması, tepki göstermesi, bu saldırıların sonlandırılması için gösterdiği uğraş ve gayret, insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmettir. Tarih bunu kaydedecektir.

KKTC, GAZZE OLMAYACAKTIR

Gazze'de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalması, bizlere bir kez daha Kıbrıs'ta Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Kıbrıs'ta geçmişte yaşananları ve Gazze'de yaşanmakta olanları dikkate aldığımızda Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir. Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB'nin 'Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın' taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama dünya şunu bilmelidir ki; Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC, Gazze olmayacaktır.

DESTEĞİMİZ VE DUALARIMIZ FİLİSTİN HALKI İÇİNDİR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınarken, bu saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Tanrı'dan rahmet, Filistin halkına başsağlığı dilerim. Desteğimiz ve dualarımız Filistin halkı içindir."

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan İsrail’e tepki: KKTC, Gazze olmayacak
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