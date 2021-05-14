Oyuncuya uyuşturucu cezası! Kullanmaya devam edince hapisten kurtulamadı

Ağır Romantik, Kiraz Mevsimi, Pek Yakında gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Ali Rıza Gültekin'in uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı yargılandığı ortaya çıktı. Oyuncu Gültekin, ilk olarak 2015 yılında Kuştepe Mahallesinde polislerin şüphelenmesi üzerine yapılan üst aramasında 34 gram gelen uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İLK VUKUATINDA DENETİMLE KURTULDU

Emniyet güçleri tarafından karakola götürülen Gültekin ifadesinin ardından serbest bırakılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu hakkında 'Kullanmak İçim Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak' suçu kapsamında iddianame düzenleyerek 5 yıl süreyle kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verdi.

4 YIL SONRA YİNE YAKALANDI

Aradan geçen 4 yıl sonra bu kez metrobüs durağında polislerin rutin kontrolleri sırasında durdurulan Ali Rıza Gültekin'in yapılan aramada üzerinden 0,7 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu. Karakola götürülen genç oyuncu uyuşturucu maddeyi Kuştepe'den aldığını polisi gördüğünde maddeyi kendisinin teslim ettiğini ve pişman olduğunu ifade etti.

1 YIL 8 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Ali Rıza Gültekin 5 yıl içerisinde aynı suçtan dolayı tekrar yakalanınca savcılık daha önce hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Gültekin, olayın 2019 yılında meydana geldiğini artık uyuşturucu madde kullanmadığını ifade ederek beraatını talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda genç oyuncunun 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.