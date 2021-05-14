WhatsApp gizlilik sözleşmesi, uzun bir aranın ardından yeniden gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor. Ocak ayının başında ortaya çıkan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşmasını sağlıyor. Büyük tepki çeken gizlilik sözleşmesi kararının ardından milyonlarca kullanıcı çeşitli platformlara yönelmiş ve WhatsApp sözleşmesi son gün ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu tarih yaklaşırken WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri neler ve nasıl kabul edilir sorusu da merak konusu oldu.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar tarafından kabul edilmek zorunda. Aksi takdirde uygulamaların özellikleri kademeli olarak devre dışı kalacak. Peki, WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur, hesap ve fotoğraflar silinir mi? WhatsApp sözleşmesi nasıl kabul edilir, nereden iptal edilir ve maddeleri neler?
İşte, WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin "Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?" başlığıyla duyurulan bölümünde, "Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur" ifadesine açık açık yer verildi.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ SON GÜN NE ZAMAN?
WhatsApp sözleşmesi kabul etmek için son tarih 15 Mayıs 2021 olarak belirlendi.
15 MAYIS'TAN SONRA SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYEN KULLANICILARA NE OLACAK?
Kısıtlama konusunu biraz daha açacak olursak, sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar sohbet listesine erişemeyecek. Fakat gelen mesajlara yanıt verebilecek ve cevapsız çağrılara da geri dönüş yapabilecek. Yani gelen mesajlar, görüntülü veya normal aramalar cevaplanacak. Ancak bu durum bir süre için geçerli. Birkaç hafta sonra bu sınırlandırılmış işlevler de kapatılacak.
WHATSAPP'I KULLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
WhatsApp en başta sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin hesabının silineceğini açıklamıştı, ancak gelen tepkilerden sonra bu kararını değiştirdi. Yeni açıklamada WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği belirtiliyor. Şirket diğer yandan sözleşmeyi kabul etmeyenlerin sınırlı kullanıma sahip olacağını ve daha sonra bu sınırlı kullanımında kapatılacağını söylüyor.
WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için sözleşmeyi kabul etmek gerekiyor. Diğer bir seçenek ise farklı mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmak. WhatsApp açıklamasında sohbetlerin dışa aktarılabileceğini ve hesaba ait raporun da indirilebileceğini söylüyor.
Şimdilik WhatsApp blog sayfasında yapılan açıklama bu şekilde. Belki WhatsApp değişiklik yapabilir. Sektörden bazı analistler, WhatsApp'ın gelen tepkilerden dolayı daha ileride farklı adımlar atabileceğini düşünüyor.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NELER?
Güncellenen ilkelerinde "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" ifadelerini kullanan WhatsApp, bundaki amacını ise şu maddelerle özetledi:
- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:
"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NASIL KABUL EDİLİR / İPTAL EDİLİR?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.
Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ TARTIŞMALARINDA NELER YAŞANDI?
WhatsApp 4 Ocak 2021'de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım koşullarını açıkladı. 8 Şubat 2021'e kadar kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp'ı kullanamayacakları bildirildi. Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi. Uygulamayı kullanacakların verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiği, sözleşme kabul edilmediği takdirde de kullanıcının artık WhatsApp'a erişemeyeceği belirtildi.
WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi. WhatsApp'ın 15 Mayıs'ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.