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Giriş Tarihi: 16.5.2021 03:03 Son Güncelleme: 16.5.2021 03:13

CHP'li Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı: HDP'lilere bakanlık verebiliriz

CHP'li Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı: HDP'lilere bakanlık verebiliriz

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan CHP eski milletvekili , 'nın seçimi kazanması durumunda HDP'lilere bakanlık verilebileceğini söyledi. Çiçek'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı

CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNNTürk'te katıldığı bir yayında Millet İttifakı ile ilgili konuştu.

Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" açıklamasında bulundu. Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın devletin içinde güçlenmesine katkı sağlanacağı olarak yorumlanan CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da gündem olurken, çok sayıda tepki aldı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİŞLERİ BAKANI, PERVİN BULDAN SAVUNMA BAKANI"

Çiçek'in sözlerini eleştiren isimlerden AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'li Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" dedi. Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak." dedi.

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CHP'li Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı: HDP'lilere bakanlık verebiliriz
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