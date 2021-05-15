Dost ülkelerdeki terör örgütü FETÖ'nün okulları birer birer kapanıyor! Sırada Amerika ve Avrupa'daki okullar var

Maarif Vakfı Başkanı Prof.Dr.Birol Akgün, ana okulundan üniversiteye kadar vakfın yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetleirnne ilişkin son durumu SABAH'a değerlendirdi.

126 YENİ OKUL AÇILDI

"Türkiye'nin eğitim diplomasisi alanında dünyadaki marka kurumu olan Türkiye Maarif Vakfı , FETÖ'nün sözde eğitim yapılanmasına karşı da kaliteli eğitimiyle yönetimleri ve aileleri ikna çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; FETÖ'nün 19 ülkedeki 216 okulu devralındı. Türkiye için stratejik önem arz eden bölgelerde ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 24 ülkede 126 yeni okul açıldı. Biri Arnavutluk'ta üniversite, 41 yurt, Avrupa'da Türk çocukları için okul dışı 14 eğitim merkezi dahil olmak üzere 44 ülkede 398 eğitim kurumuyla Türkiye ile kardeş ülkeler arasında dünyanın geleceği için nitelikli ve iyi insanlar yetiştirmek üzere eğitim bağını kuruyor."

DEVİR, KAPATMA, MİLLİLEŞTİRME YA DA ZAMANLA TÜKENİŞ

"FETÖ'nün tüm dünyadaki okullarının yarısını, ABD'de işlettiği ancak soruşturma ve kesilen cezalarla gündemde olan 312 charter okullar oluşturuyor. Bunun dışında ABD ve Batı Avrupa hariç Asya ve Afrika gibi ülkelerdeki 300 civarı örgüt bağlantılı okulun 4/3'ü devir, kapatılma, millileştirme veya akredite olmuş başka uluslararası eğitim kurumlarına satış yoluyla sayıları giderek tükeniyor. Kalanlarda ise Türkiye ile sorunlu öğrenciler yetiştirmek istemeyen yönetim ve ailelerce öğrenci sayıları giderek azalıyor. Türkiye adına Maarif Vakfı da, 45 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı okulların devri ve yeni okulların açılması amacıyla 78 farklı protokol imzalayarak Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürüyor."

44 ÜLKEDE 398 EĞİTİM KURUMU

İnsanî dış politikayı esas alan Türkiye, yurtdışında yaşayan Türk çocukları ve aileleri için de çeşitli kurumlarıyla çalışmalar yürütüyor. Ana okulundan üniversiteye kadar 44 ülkedeki yurtlar dahil 398 eğitim kurumu ile kaliteli eğitim imkânı sunan Türkiye Maarif Vakfı, Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinde açtığı modern eğitim merkezlerinde sunduğu zengin okul dışı etkinliklerle, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmayı ve hayatın her alanında özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini desteklemeyi hedefliyor.

TÜRK ÇOCUKLARI ÜNİVERSİTE OKUSUN

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının üniversiteye girme ve üniversiteden mezun olma oranlarının yeterli düzeye çıkması için de Türkiye Maarif Vakfı özel çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Maarif eğitim merkezlerinde düzenlenen grup dersleriyle yahut birebir çalışma saatleriyle Türk çocuklarının okul başarılarının yükselmesi sağlanıyor. Avrupa Maarif Eğitim Merkezlerinde; öğrencilere matematik, fen bilimleri, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Flamanca derslerinde destek sağlanıyor.

OYUN VE DRAMA TEMELLİ MÜFREDAT

Türkiye Maarif Vakfı, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde açtığı eğitim merkezlerinde uygulanmak amacıyla, özgün müfredat ve materyaller de hazırlıyor. Hazırlanan oyun ve drama temelli etkili iletişim becerileri müfredatı ve bu müfredat için geliştirilen materyal sayesinde iki dilli çocukların içinde bulundukları kültüre uyum sağlamalarının desteklenmesi ve kendi kültürlerinden kopmamaları amaçlanıyor. Türkçe oyun ve drama ile özgüven kazanan iki dilli çocukların bulundukları ülkelerde başarılı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.



YURTDIŞI TÜRKLER İÇİN MAARİF'TEN 5 HİZMET:

* Tüm K12 okulları ve okul öncesi ile örgün eğitim imkânı

* Okul sonrası ya da okul dışı rehberlik faaliyetleri

* Türkçe ve Türk kültürü dersleri

* Barınma hizmetleri

* Türkçe öğrenimi için müfredat ve iş birlikleri