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Giriş Tarihi: 16.5.2021 13:46 Son Güncelleme: 16.5.2021 13:48

Son dakika: 'de, boş kaldı

DHA
Son dakika: Kocaeli'de, TEM Otoyolu boş kaldı

Son dakika görüntüleri... 'de, tam kapanma nedeniyle  geçişinde önceki yıllarda bayram dönüşlerinde görülen yoğunluk bu yıl oluşmadı.

Son dakika... Kocaeli'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma kararlarından dolayı her bayram öncesi ve sonrasında kilometrelerce trafik yoğunluğunun oluştuğu TEM Otoyolu geçişi, bu yılki Ramazan Bayramı sonrasında boş kaldı.

DENETİMLER DEVAM ETTİ

Yol üzerinde bulunan az sayıdaki araçların büyük çoğunluğunu TIR ya da tankerlerin oluşturduğu görüldü. Polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinde yapılan denetimler devam etti. Kentin giriş ve çıkışları noktalarından olan Kartepe, Kuruçeşme ve Doğu Hereke gişelerinden araç giriş ve çıkışlarında izin verilmezken, diğer gişelerde denetim yapan polis ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanlara ya da kısıtlamadan muaf olmayan araçlara cezai işlem uyguladı.

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Son dakika: Kocaeli'de, TEM Otoyolu boş kaldı
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