Son dakika: OMTAS taşıyıcılı Pars ve Kaplan güvenlik güçlerine teslim edildi!

Son dakika... Savunma sanayi alanında kaydettiği gelişmelere her gün bir yenisi ekleyen Türkiye, hızını kesmeden projelerine devam ediyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerine Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatlarımız devam ediyor.— SSB (@SavunmaSanayii) May 16, 2021
Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.
➡️ @FNSS_Savunma
➡️ @roketsan #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/j2aVvbK3bb
SSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,bulundu.
Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatların devam ettiği belirtilerek, "Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı" ifadesi kullanıldı.