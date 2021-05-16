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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:19 Son Güncelleme: 16.5.2021 14:49

Son dakika: taşıyıcılı ve güvenlik güçlerine teslim edildi!

İHA
Son dakika: OMTAS taşıyıcılı Pars ve Kaplan güvenlik güçlerine teslim edildi!

Son dakika haberine göre (SSB), güvenlik güçlerine Orta Menzilli Tanksavar Sistemi () taşıyıcılı ve araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Son dakika... Savunma sanayi alanında kaydettiği gelişmelere her gün bir yenisi ekleyen Türkiye, hızını kesmeden projelerine devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerine Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

SSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,bulundu.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatların devam ettiği belirtilerek, "Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı" ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: OMTAS taşıyıcılı Pars ve Kaplan güvenlik güçlerine teslim edildi!
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