Vatandaşlar tedirgin! Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası

"ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenen çekirgeler özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar verir. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"