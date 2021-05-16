Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Vatandaşlar tedirgin! Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası
Giriş Tarihi: 16.5.2021 18:12 Son Güncelleme: 16.5.2021 18:29

Vatandaşlar tedirgin! 'te 6 mahallede istilası

DHA
Vatandaşlar tedirgin! Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası

Son Dakika Haberi... 'te 6 mahalleyi çekirgeler etti. Mahalle sakinleri ve ekipler tarım arazilerine ve ürünlere zarar veren çekirgelere karşı mücadele başlattı. 100 dekarlık alanda yapılırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son Dakika Haberi... Gaziantep'te bulunan Amanos Dağları'nın eteklerindeki Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinde çekirge istilası yaşanıyor.

EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

Çekirgeler mahallelerde bulunan tarım arazilerini hedef aldı. Mahalleli ekili arazilerin zarar görmesi üzerine durumu ekiplere bildirdi.

İNCELEMEDE BULUNULDU

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri çekirgelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde incelemede bulunarak çekirge istilasına karşı mücadele başlattı. Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalarda 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DEVLET YARDIMLI ÇEKİRGE MÜCADELESİ BAŞLATILDI

"İslahiye ilçemizin bazı bölgelerinde yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, köylere ait arazilerde devlet yardımlı çekirge mücadelesi başlattı.

"100 DEKARLIK ALANDA ÇEKİRGE İLAÇLAMASI YAPILDI"

İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenen çekirgeler özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar verir. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşlar tedirgin! Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA