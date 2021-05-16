Vatandaşlar tedirgin! Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası

Son Dakika Haberi... Gaziantep'te bulunan Amanos Dağları'nın eteklerindeki Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinde çekirge istilası yaşanıyor.
EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Çekirgeler mahallelerde bulunan tarım arazilerini hedef aldı. Mahalleli ekili arazilerin zarar görmesi üzerine durumu ekiplere bildirdi.
İNCELEMEDE BULUNULDU
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri çekirgelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde incelemede bulunarak çekirge istilasına karşı mücadele başlattı. Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalarda 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
DEVLET YARDIMLI ÇEKİRGE MÜCADELESİ BAŞLATILDI
"İslahiye ilçemizin bazı bölgelerinde yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, köylere ait arazilerde devlet yardımlı çekirge mücadelesi başlattı.
"100 DEKARLIK ALANDA ÇEKİRGE İLAÇLAMASI YAPILDI"
İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı.