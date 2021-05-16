Tam kapanma süreci 17 Mayıs sabah 05.00 itibarı ile sona eriyor. Tam kapanmanın bitmesine saatler kala İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı. İçişleri'nin genelgesinde yasaklar devam ediyor mu, 17 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı konularına yanıt verildi. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlenirken yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusu cevap buldu.

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliklerine "Kademeli Normalleşme" konulu genelge gönderildi. Genelgede, yasaklar devam ediyor mu sorusundan yarın sokağa çıkma yasağı var mı konusuna kadar birçok detaya netlik kazandırıldı.

İşte, İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi;