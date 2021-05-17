A Haber canlı izle: Kabine toplantısı Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması A Haber canlı yayını ile takip edilecek

ESNAFA DESTEK PAKETİ AÇIKLANACAK

Türkiye, 2020 yılı mart ayından bu yana etkisi altında bulunduğu Kovid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadelesinde bir yandan aşılama çalışmalarını sürdüren Türkiye, virüs yayılımının başlangıcından beri bir dizi tedbiri de hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü başlayan ve bu sabah sona eren "tam kapanma" tedbirleri uygulandı.