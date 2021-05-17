Başkan Erdoğan kan donduran ayrıntıyı ilk kez açıkladı! "Bir Yahudi Başbakan Türkiye ziyaretinde bana..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda Gazze Şeridi'nde masum sivilleri hedef alan İsrail'e ve ona silah desteği sağlayan ABD Başkanı Joe Biden'a çok sert tepki gösterdi.
"BİDEN KANLI ELLERİYLE TARİH YAZIYOR"
ABD Başkanı Joe Biden'ın, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Sayın Biden, sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de, orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyoruz, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Kudüs'ten ve Filistin'den gelen acı haberlerin burukluğu içerisinde geçirdik. Maalesef birilerinin "Kudüs'ten bize ne" yaklaşımlarına şahit olabiliyorsunuz. Hz İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar. Resulü Ekrem'in Miraca çıktığı yer Mescid-i Aksa'dadır. Hz. Ömer Kudüs'ü fethettiğinde Hristiyanlara dokunmamıştır.
Kudüs'ün bugünkü fiziki görüntüsü, Osmanlı padişahlarının eseridir. Asırlarca ecdadımız mübarek yeri korumak, oradaki her dinden insanı huzur içinde yaşatmak için çalışmaktır.
Osmanlı 1917'de Gazze ve Kudüs'ü saldırıları karşılamakta zorlanmıştır. Gazze'ye yapılan ilk 2 saldırıyı üstlenen Osmanlı ordusu, düşmanın takviyeyle 110 bine çıkan asker sayısı yüzünden 3. saldırısı sonucu geri çekilmek zorunda kalmıştır.
9 Aralık 1917'den orayı muhafaza etmek için bırakılan artçı birlikten imiş. Iğdırlı Hasan onbaşı o günden beri Mescid-i Aksa'dan ayrılmamıştır.
BUNU SÖYLEMEYE MECBUR ETTİNİZ
Bugün Biden'ın ciddi bir İsrail'in silah onayıyla ilgili imzasını gördük. O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma diye konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz.
Bunu bize söylemeye mecbur ettiniz. Biz bu konularda daha fazla duramayız, durmayacağız. 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Filistin toprakları da kanla zulümle yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz. Hiç durmayan bu zulüm Filistinlilerin süren göçleriyle, uğradıkları katliamlarla süre gelmiştir.
Her ne olursa olsun bize düşen görev, mazlumun yanında yer almak, onun hakkını hukukunu gözetmektir. İsrail, BM kararlarını hiçe sayarak saldırılarına devam etmesi bölgedeki acıları arttırmıştır.
Filistin halkının intifada olan İsrail saldırılarına karşı hep yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Sınırları belli olmayan İsrail devleti, insanlığa karşı suç işlemeyi sayanların elinde terör aygıtına dönüşmüştür...
İSRAİL BAŞBAKANI'NIN SKANDAL SÖZLERİ
Kendi başbakanlarını dahi öldürmekten çekinmeyecek kadar işi ileri götürmüşlerdir. Bir Yahudi başbakan bana öyle demiştir. "Generalliğimde ne zaman ki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyordu." Türkiye ziyaretinde bu şahıs TC Cumhurbaşkanı'na bunları söylüyordu.
Bunlar zaten terörden gelmişlerdir. Hepsi terör içerisinde yetişmiştir. Şu anki de aynı. İsrail'in Gazze ve Filistin'e saldırıları da uluslararası yardımda karşılığını bulamamıştır. İsrail burada hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir. Bunlar 5 yaşında 6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Kadınları yerde süründürecek kadar katil.
Aynı sudan beslenenler de maalesef bunları destekliyor. ABD'nin ve onu takip eden kimi ülkelerin 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmeleri bu katil devletin... Bağımsız Filistin devletinin başkentinin de Doğu Kudüs olacağı engellenmiştir. Bir yandan Kudüs'ün mahremiyetine el uzatan, içinde medya gruplarının olduğu binayı yerle bir ederler işte bu terör devleti İsrail'dir.
İsrail'in bombalayarak, kurşunlayarak katlettiği onlarca masum çocuğu, sivili görmezden gelenler Tel Aviv'e atılan füzeleri göstererek. İsrail'in bombalayarak, kurşunlayarak katlettiği onlarca masum çocuğu, sivili görmezden gelenler Tel Aviv'e atılan füzeleri göstererek... Siz orantısız güç kullanıyorsunuz. Siz savaş uçaklarınızla birlikte Gazze'ye bomba yağdırıyorsunuz. Gazze'nin savaş uçağı var mı? Yok. Kimi aldatıyorsunuz."