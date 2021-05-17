CHP’li vekilden çakma üniversite diploması

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün TBMM'ye verdiği özgeçmişinde, Meslek Lisesi mezunu olduğunu beyan etmesine rağmen biyografilerine Pacific Hill Üniversitesi'nden mezun olduğunu yazması kafaları karıştırdı. CHP'li vekilin biyografisini 'kabarık' göstermek için 'Pacific Hill Üniversitesi' adını kullandığı ortaya çıktı.Bu kuruluşun üniversite olmadığı ve yüksek ücretler karşılığında istenilen bölümden mezun olmuş gibi diploma benzeri bir belge düzenlediği belirtildi. Kişinin mezuniyetinin doğrulanması istendiğinde, kurumun çağrı merkezi çalışanlarının, diploma gönderdikleri müşterilerinin mezun olduklarını iddia ettikleri bölümlerde okuduklarını doğruluyor. Daha önce de İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan CHP'nin 22'nci dönem Milletvekili Sefa Sirmen gerçekte Açıköğretim Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olmasına rağmen TBMM'ye verdiği özgeçmişinde ise Pacific Hill Üniversitesi mezunu olduğunu belirtmişti.