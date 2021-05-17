FETÖ’nün şike kumpasında son savunmalar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 88 sanıklı davada Cumhuriyet savcısı 13 Nisan'da davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunmuştu. Savcı, FETÖ'nün kapatılan eski STV kanalı genel yayın yönetmeni Hidayet Karaca ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın aralarında olduğu 60 sanığın cezalandırılmasını istemişti. Savcının mütalaasında Ardıç'a 3 bin 111 yıla, Karaca'ya 2 bin 445 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştü. Bir sanığın tüm suçlardan beraati istenirken, 27 sanık için de "beraat", "davanın reddi" yada herhangi bir "hüküm veya ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde kararlar verilmesi talep edilmişti. 3 Mayıs'ta yapılması planlanan duruşma koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kapanma kararı nedeniyle yapılamamıştı.

KARAR AŞAMASI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün devam edilen yargılamada sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları girişindeki binada yapılan duruşmaya, 7 tutuksuz sanık ve sanık avukatları ile davaya müdahil olan Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar cezaevinden görüntülü olarak duruşmaya bağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin de takip etti. 4 Haziran'a kadar devam etmesi planlanan duruşmalarda son savunmaların tamamlanıp davanın karar aşamasına gelmesi bekleniyor.



2011 yılında dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına, futbolda şike yaptıkları iddiasıyla gerçekleşen operasyonun, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatla yapıldığı öne sürülüyor. Davada, çoğunluğu eski emniyet görevlisi olan sanıkların "FETÖ üyeliği", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "resmi belgede sahtecilik", "iftira" gibi suçları işledikleri öne sürülüyor.