Her satırı dehşet dolu! Engelli kız çocuğunu ormana kaçırıp tecavüz etti

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı zihinsel ve görme engelli genç kız adeta kâbusu yaşadı. Olay İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki H.M., isimli genç kız çocuğu yüzde 50 görme engelli ve yüzde 78 zihinsel engelliydi. Genç kız evinde vakit geçirmek için sosyal medya hesabında gezdiği sırada 26 yaşındaki S.Z., ile arkadaşlık kurdu. İkili bir süre konuşarak sohbetlerini ilerletmeye başladı.

GÜVEN VERİP BULUŞMAYA İKNA ETTİ

İkili arasında uzun süre devam eden sohbetin ardından 12 Kasım günü S.Z., genç kıza kendisini görmek istediğini yüz yüze tanışmak için bir an önce buluşmak istediği telkinin de bulundu. Heyecana kapılan genç kız çocuğu ise durumu ailesine aktarmadan kendisine yapılan teklifi kabul etti. S.Z., aracıyla birlikte genç kızın ikametine gitti. Annesinden habersiz evden çıkan H.M., araca bindiği sırada anne B.K., kızının evden çıktığını fark ederek harekete geçti.