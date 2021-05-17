Rus aşısı ve uçuşlarla ilgili kritik görüşme! Takvim belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
"SEVKİYAT SAYILARININ ARTIRILMASINI VE HIZLANDIRILMASINI TALEP ETTİK"
Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik." diye konuştu.
Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, "Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.
"HAVA TRAFİĞİNİN TEKRAR AÇILMASIYLA İLGİLİ TALEBİMİZ OLUMLU KARŞILANDI"
Türkiye ile Rusya arasında kısıtlanan hava trafiğine ilişkin de temaslarda bulunduğunu kaydeden Ersoy, "Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye'de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir." dedi.
Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova
Ersoy, Rus yetkililerin, Türkiye'de düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını ve iyi gidişatın farkında olduklarının altını çizerek "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler." değerlendirmesinde bulundu.
TURİSTLERİN KARŞILIKLI ZİYARETLERİNİN KOŞULLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI GELİŞTİRİLECEK
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı turist ziyaretlerinin koşullarına ilişkin eylem planı geliştireceğini bildirdi.
Golikova, Türk heyetiyle başkent Moskova'da yaptıkları görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) ve ilgili Türk kurumları arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna ilişkin istişarelerin yapılacağını belirten Golikova, Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceği bilgisini paylaştı.
Golikova, "Turistlerin karşılıklı ziyaretlerinin koşullarına ilişkin bir eylem planının geliştirilmesi konusunda anlaştık. Bu karar, Türkiye'deki turizm merkezlerindeki Rus turistlerin korunmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
"Sputnik V" Kovid-19 aşısının Türkiye'de üretiminin organizasyonu konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını vurgulayan Golikova, Türkiye'ye "Kovid-19'suz Seyahat" dijital programına katılmayı teklif ettiklerini aktardı.
Söz konusu programın, Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) geliştirildiğine dikkati çeken Golikova, bu programda yer alan ülke vatandaşlarının cep telefonu uygulamasını kullanarak, Rusya'ya daha kolay giriş yapabildiğini ifade etti.
Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova da Türk tarafıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve Türkiye'ye heyet göndermeye hazır olduklarını bildirdi.