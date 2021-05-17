TSK'da FETÖ temizliği! 29 bin 444 TSK personeli ihraç edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto üyelerine yönelik yurt çapında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturmaların en önemlisi ve örgüte en ciddi kayıp vereni ankesörlü telefon soruşturmaları olurken SABAH'ın ulaştığı son verilere göre; Kara Kuvvetleri'nden 5 bin 887, Deniz Kuvvetleri'nden 3 bin 644, Hava Kuvvetleri'nden bin 147 olmak üzere toplam 10 bin 678 isim hakkında halihazırda soruşturma yürütülüyor.

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişiminden günümüze kadar yurt çapında yürütülen soruşturmalarda, Kara Kuvvetleri'nden aralarında generallerin de yer aldığı 11 bin 716, Deniz Kuvvetleri'nden 4 bin 491, Hava Kuvvetleri'nden ise 5 bin 985, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 6 bin 449, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 598, Genel Kurmay Başkanlığı'ndan 22, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 183 olmak üzere toplam 29 bin 444 kişi ihraç edildi. Bunlardan 6 bin 141'i tutuklu durumda bulunuyor. Ayrıca 16 bin 409 askeri öğrencinin de TSK ile ilişiği kesilmiş durumda.

3 BİN 310 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Geçici olarak görevden uzaklaştırılan personel sayısında ise Jandarma Genel Komutanlığı başı çekiyor. Verilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 bin 249, Kara Kuvvetleri'nden 325, Deniz Kuvvetleri'nden 220, Hava Kuvvetleri'nden 449, Sahil Güvenlik'ten 51, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 2 ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise 14 olmak üzere toplam 3 bin 310 kişi.

BİN 623 TSK MENSUBU AÇIKTA

Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 221, Deniz Kuvvetleri'nden 884, Hava Kuvvetleri'nden 2 bin 36 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Açığa alınan kişilerin kuvvet komutanlıklarına göre sayısı ise şu şekilde; Kara Kuvvetleri'nden bin 8, Deniz Kuvvetleri'nden 207, Hava Kuvvetleri'nden 408 olmak üzer toplam bin 623 kişi.

7'Sİ AMİRAL VE GENERAL 624 KİŞİ FİRARDA

Soruşturmalar kapsamında hangi kuvvetten kaç kişinin firarda olduğu da ortaya çıktı. Verilere göre; Kara Kuvvetleri'nden 2'si general olmak üzere 258, Deniz Kuvvetleri'nden 3'ü amiral 188, Hava Kuvvetleri'nden ise 2'si general 178 kişi olmak üzere toplam 624 isim firari olarak aranıyor.