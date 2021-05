Yabancı medya Zeynep'in Netanyahu videosunu konuşuyor

22 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci'nin; İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, günlerdir Filistin halkına bomba yağdırmasına rağmen asıl mağdur tarafın ülkesi İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla hazırladığı ve "Share the truth - Gerçeği paylaşın" başlığıyla yayınlandığı görüntüye cevap veren "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı videosunun 2.2 milyon tarafından görüntülenmesi uluslararası medyada gündem oldu.

Turkpress'in haberinde, Zeynep Hilal Demirci'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun başarısızlığa uğrattığını belirterek, "Onu Twitter'da zor durumda bıraktı..." denildi. Orıent News'in haberinde ise; "Bir Türk aktivist, Netanyahu'nun yalanlarını aynı yöntemi kullanarak açığa çıkardı" denildi.

TURKPRESS: "ONU TWİTTER'DA ZOR DURUMDA BIRAKTI..."

Turkpress adlı internet sitesinin "Onu Twitter'da zor durumda bıraktı... Türk aktivist, Netanyahu'nun yanlış yönlendirme girişimini başarısızlığa uğrattı" başlıklı haberinde şöyle denildi:

"Türk aktivist Zeynep Hilal Demirci, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı yanıltma girişimini engellemede başarılı oldu.

"Netanyahu bir video klibi aracılığıyla Dünya kamuoyunu yanıltmaya ve İsraillilerin kurban, Filistinlilerin ise suçlu olduğunu ve meydana gelen kaos ve saldırılardan sorumlu olduğunu göstermeye çalışıyordu."

"İşgalci İsrail'in Başbakanı; Washington, Paris ve Londra gibi küresel başkentlerdeki sükunetle, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları karşılaştırdığı ve 'Gerçeği paylaş' yazdığı tweetle bir video klibi yayınladı."

"Senaryo yazma konusunda uzman olan Türk aktivist Zeynep 'Peki... Gerçeği paylaşıyorum' başlığı altında hazırladığı ve yayınladığı benzer bir video ile gerçeği ve İsrail vahşetini vurgulayarak gönderiye cevap verdi."

"Zeynep'in tweeti on binlerce insanla etkileşime girme fırsatı yakaladı ve Netenyahu'nun elde ettiği etkileşimi aştı. Bu olay, Netanyahu'nun özellikle sosyal medyanın İsrail'e olan ön kabulü ile olayların iç yüzünü çarpıtmaya çalışmasını engellemesiyle dikkat çekicidir."

ORIENT NEWS: "NETANYAHU'NUN YALANLARINI AÇIĞA ÇIKARDI"

Orıent News adlı internet sitesinde yer alan; "Bir Türk aktivist, Netanyahu'nun yalanlarını aynı yöntemi kullanarak açığa çıkardı ve Filistin olaylarının kliplerini yayınladı" başlıklı haberde şöyle denildi:

"Türk aktivist, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki son gelişmelerle ilgili attığı bir tweete verdiği cevabın ardından Twitter'da Türk ve İsrailli kullanıcılar arasında tartışma başlattı."

"Cuma akşamı, Netanyahu ülkede durumların tersine döndüğünü varsayan ayrıca yıkım, bombalama, yangın çıkarma, saldırı, tutuklama olaylarının Filistin halkının sorumluluğu olduğunu ve İsraillilerin barışın kurbanları ve savunucuları olduklarını iddia eden bir video yayınladı."

"Ancak aktivist Demirci; İsrail ordusunun vahşetini, hem Kudüs'te hem de Batı Şeria'da Filistinli sivilleri öldürmesini ve Gazze'deki askeri seferberliği gösteren videolara dayanarak aynı videoyu uyarladı ve yeniden yükledi."

"Demirci hazırladığı videoyu 'Tamam... Doğruyu paylaşıyorum' diyerek paylaştı. Türk aktivistin gönderisine binlerce kullanıcı tarafından gönderiyi paylaşıp yorum yapmak suretiyle büyük ilgi gösterildi.

"İsrail Başbakanı Filistin'de protestoların başlamasından bu yana Filistinlilerin, Lod şehrindeki İsrailli yerleşimcilere saldırdığını iddia ettiği tweetleri ve videoları yayınladı. Bunu yaparak bölgeye uygulanan yıkımın küçük bir kısmını gösterdi."

"Netanyahu birçok paylaşımında İsrail ordusunun el-Aksa Camii'ne saldırısından, insanların evlerini işgal etmesinden ve Gazze'deki sivilleri bombalama sırasında yaptığı uygulamalardan bahsetmeden Filistinlileri teröristlikle suçladı.

"Aktivist Demirci'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hareketi; Twitter'ın ve bir dizi başka sosyal ağın İsrail'in yanında yer aldığı, ayrıca Filistinlilerle dayanışmayı hedefleyen yahut Gazze'deki siviller için durumun gidişatını ifade eden herhangi bir hashtag çalışmasının ve paylaşımın yapılmasının engellendiği bir zaman diliminde gerçekleşti."

"Demirci'nin İstanbul'da Esenler Film Akademisi'nde 21 yaşında bir öğrenci olduğu biliniyor. Demirci bir yıl içinde ÖĞ-DER 9. Kısa Film Senorya Yarışması ve SETEM 2. Kısa Film Senaryo Yarışması da dahil olmak üzere dört farklı yarışmada birincilik ödülü kazandı."

ZEYNEP HİLAL DEMİRCİ'NİN VİDEOSU 2.2 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

200 takipçili Zeynep Hilal Demirci'nin; 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşıma cevap verdi. Demirci'nin; Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya gösteren "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı videosu gazeteci, televizyoncu ve yazarların da desteğiyle Zeynep Hilal Demirci'nin videosu 2.2 milyon kişi tarafından görüntülendi. Netanyahu'nun videosu 1.2 milyonda kaldı.