AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt verdi. "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış" diyen Ünal, seçiminin zamanında 2023'te yapılacağını söyledi. Ünal, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Desteklere rağmen kısıtlamalardan etkilenen vatandaşlardan helallik istiyorum" açıklamasına muhalefetin erken seçim ile karşılık vermesini değerlendiren Ünal, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Biz esnafımız için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ama buna rağmen ulaşamadığımız bir şey varsa, helallik istiyorum." Ama bunun üzerine atlayan ve üzerinden hemen kendince siyaset üretmeye çalışan; yeri geldiğinde FETÖ'cülerin söyleminin sözcüsü haline gelen, PYD'lilere arkadaş diyen ama bunlarla asla yüzleşmeyen bir kişinin böyle bir ifade kullanmasının üzerine konuşmak bile abes diye düşünüyorum. Yenilen pehlivan güreşe doymazmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu yenilmeye doymadığı için her seçimden 2 ay sonra bir daha güreşelim diyor. Türkiye 2023'te zamanı geldiğinde seçime gidecektir. Biz anketlerde soruyoruz. CHP'li seçmenin bile CHP'nin iktidarı gelmesinden endişesi var. Onun için vakti zamanı geldiğinde seçime gidilecektir."