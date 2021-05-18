15 Temmuz şehidinin kızı babasının mezarını bahçe diye biliyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı Elif Naz da babası gibi vatansever bir çocuk olarak yetişiyor. Anne Özgül Acar, "Kızımı vatan sevgisiyle büyütüyorum. Kızım bana geçtiğimiz günlerde, 'Gerekirse ben de ülkem için canımı veririm' dedi. Çok şaşırdım ve gururlandım. 8 yaşında olmasına rağmen bu bilinçte olması beni mutlu ediyor. Eşimle olduğu gibi kızımla da gurur duyuyorum" dedi. Kızının da ileride polis olmasını isteyen Özgül Acar, "Üniformasında Türk bayrağını taşımasını isterim. Kızım eşimin mezarını 'babamın bahçesi' diye nitelendiriyor. Babasının bahçesine gidip yeniden çiçek ekmek istiyor. Babasının doğum gününde 'Anne babam kaç yaşında?' diye sordu. Ben de 'Baban artık hep 44 yaşında olacak prensesim' diye cevap veriyorum" dedi.

"BABAMIN BAHÇESİ"

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor. Şehit Dursun Acar için memleketi Artvin'de şehitlik yapıldı. Kızının, 'babamın bahçesi' diye nitelendirdiği şehitliğe 15 Temmuz'da gitmeyi planlayan Özgül Acar, elinden geldiğince kızına vatan sevgisini aşılamaya çalışıyor. Elif Naz'ın ilkokul ikinci sınıfa gittiğin anlatan Özgül Acar, "Kızım büyüdükçe daha çok merak ediyor ve babasıyla ilgili daha çok soru soruyor. 'Babam nerede?' diye sordu. Geçtiğimiz günlerde ilk kez, 'toprağın altında' dedim. Babasının mezarını, 'babamın bahçesi' diye niteliyor. 'Yetim ve öksüz kime denir? Benim durumumda olanlara ne denir?' diye soruyor. Kızım bana, 'Gerekirse ben de ülkem için canımı veririm' dedi. Çok şaşırdım ve gururlandım. Şehitlik mertebesinin yüceliğini vatanın kıymetini biliyor. Kızım ileride bana, 'Anne, ben de özel harekat polisi olmak istiyorum' derse en büyük destekçisi ben olurum. Üniformasında Türk bayrağını taşımasını çok isterim" dedi.

BABAMIN BAHÇESİNE ÇİÇEK EKTİM

Kızının eşinin mezarlığına gitmeyi çok istediğini anlatan Özgül Acar, "Kızım, 'babamın bahçesine gitmek istiyorum' diyor. Vakalar düşer düşmez 15 Temmuz'da geçen yaz olduğu gibi gideceğiz. En son ziyaretimizde çiçek fideleri götürmüştük. Kızım babasının mezarına çiçek ekti. Çiçek ektikten sonra babasının anı defterine not yazdı" dedi. Eşinin doğum gününün 26 Mayıs olduğunu söyleyen Özgül Acar, "Kızım babasının doğum gününde 'Anne babam kaç yaşında?' diye soruyor. Ben de 'Baban artık hep 44 yaşında olacak prensesim' diye cevap veriyorum. Kızım, 'Babama 44 tane mum alalım. Pastasına dikelim. Mumları yakınca üflemek için tıpış tıpış gelir babam değil mi anne?' diyor. Öyle yalvaran gözlerle bakıyordu ki gözlerinin içine bakarak evet diyebilmeyi çok isterdim" şeklinde konuştu.