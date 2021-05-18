Adalar Belediyesi depreme dayanaklı değil

Adalar Belediyesi Hizmet Binası'nın depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda; Adalar Belediyesi Hizmet Binası'nın "riskli" yapı olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

Adalar Belediye Başkanlığı'nın; 20 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şöyle denildi:



"Belediyemiz Başkanlığımızın bulunduğu ve Hizmet Binası olarak kullandığımız, Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi 21 kapı numaralı ve 30 ada 15 parsel sayılı yerde bulunan yapının Riskli Bina Yönetmeliği'ne Göre Performans Analizi yaptırılmış olup raporun sonuç bölümüne göre "riskli" yapı olduğu tespit edilmiştir. Belediyemizce verilen hizmetlerin kesintiye uğramaması ve yeni yapı inşası için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunun bilgi ve gereğini arz ederim."

Adalar Belediyesi Hizmet Binası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması bekleniyor.







DEPREM BÜTÇESİNİ YÜZDE 65 DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü tespit edildi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu; göreve geldikten sonra deprem bütçesini düşürdü. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2020 bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.



İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ DEPREM

Ekrem İmamoğlu; 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu ifade etmesine rağmen İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürmesi çelişki olarak ifade ediliyor.