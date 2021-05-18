Adalar'da kaçak iskele skandalı! İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı 6 soru!

SABAH'IN SORULARI, İBB'Yİ TERLETTİ

İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı sorular:

1) Firmadan çalışmaların durdurulmasının ne zaman istediniz?

2) Onaylı projesine aykırı yapı ile ilgili İBB teknik elemanları tarafından zabıt tutuldu mu?

3) SİT alanı olduğu için koruma kuruluna ve cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunuldu mu?

4) İlçe belediyesi ile ilgili ne gibi bir işlem yaptınız?

5) Mıntıka mühendisleri ile ilgili ve diğer sorumlularla ilgili bir işlem yapıldı mı?

6) İlgili firmanın İBB tarafından verilen taşıma ruhsat iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?