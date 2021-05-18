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Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:59 Son Güncelleme: 18.5.2021 14:12

'da kaçak iskele skandalı! İşte 'nin cevapsız bıraktığı 6 soru!

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Adalar'da kaçak iskele skandalı! İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı 6 soru!

yazdı, 'daki kaçak yapılaşmaya geçit verilmedi... Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesinin büyütme işinin 'usulsüz' olduğunu kabul eden Büyükşehir Belediyesi (), kaçak yapılaşmanın durdurulduğunu açıkladı. İBB, SİT alanında bulunan izinsiz inşaata ilişkin cezai işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına ise cevap vermedi. İşte detaylar ve sorular...

Adalar'daki kaçak iskele inşaatı, SABAH'ın haberinin ardından durduruldu. Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesinin büyütme işinin 'usulsüz' olduğunu kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Basit onarım izni ile yapılan tadilat, kapsamını aşmıştır" açıklamasında bulundu. İBB, kaçak inşaata ilişkin cezai işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına ise yanıt vermedi.

RAPORU VE RUHSATI BULUNMUYOR

Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesinin büyütme işine İBB tarafından izin çıkmıştı. İBB Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından verilen iznin ardından iskelenin yenileme işlerinin müteahhitliği Adalar Belediyesi'nin Meclis Üyesi Haluk Salih Derman'a verilmişti.

-Meclis Üyesi Haluk Salih Derman-

Sit alanında bulunan iskelenin büyütme işlemi için koruma kurulu raporu ve inşaat ruhsatının alınmadığı öğrenilmişti.

'BİZ BASİT ONARIM İZNİ VERMİŞTİK'

SABAH'ın 18 Nisan tarihinde yayınladığı "Çivi çakmak yasak iskele yapmak serbest" başlıklı haberin ardından açıklama yapmak zorunda kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığını kabul etti.

-Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem DEDETAŞ-

Büyükşehir belediyesi yaptığı açıklamada, "Söz konusu firmanın, tarafımızca verilen "basit onarım" izninin kapsamını aşar şekilde tadilat işlemi yaptığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, firmadan çalışmaları derhal durdurması talep edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

SABAH'IN SORULARI, İBB'Yİ TERLETTİ

İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı sorular:

1) Firmadan çalışmaların durdurulmasının ne zaman istediniz?

2) Onaylı projesine aykırı yapı ile ilgili İBB teknik elemanları tarafından zabıt tutuldu mu?

3) SİT alanı olduğu için koruma kuruluna ve cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunuldu mu?

4) İlçe belediyesi ile ilgili ne gibi bir işlem yaptınız?

5) Mıntıka mühendisleri ile ilgili ve diğer sorumlularla ilgili bir işlem yapıldı mı?

6) İlgili firmanın İBB tarafından verilen taşıma ruhsat iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

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Adalar'da kaçak iskele skandalı! İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı 6 soru!
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