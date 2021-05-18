AK Partili Alpay Özalan: “Hadsiz, kendini bilmez Meral Akşener!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetti. TBMM İdari Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Akşener'e çok sert tepki gösterdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRARAK AKLINCA HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞIYOR"

Özalan, resmi Twitter hesabından Akşener'e şöyle tepki gösterdi: "Meral Akşener, Cumhurbaşkanımızı eli kanlı Netanyahu'ya benzeterek rezilliklerine rezillik katmıştır. Pervin Buldan'ın başka bir versiyonu olduğu ortaya çıkan Meral Akşener, Cumhurbaşkanımıza saldırarak aklınca hedef şaşırtmaya çalışıyor. Hadsiz, kendini bilmez Meral Akşener!"