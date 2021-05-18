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Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:49

AK Partili : “Hadsiz, kendini bilmez !”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili Alpay Özalan: “Hadsiz, kendini bilmez Meral Akşener!”

İYİ Parti Genel Başkanı ’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail Başbakanı ’ya benzeterek çirkin ifadeler kullanmasına AK Parti İzmir Milletvekili çok sert tepki gösterdi. Özalan, Akşener için “Pervin Buldan'ın başka bir versiyonu olduğu ortaya çıkan Meral Akşener, Cumhurbaşkanımıza saldırarak aklınca hedef şaşırtmaya çalışıyor. Hadsiz, kendini bilmez Meral Akşener!” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetti. TBMM İdari Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Akşener'e çok sert tepki gösterdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRARAK AKLINCA HEDEF ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞIYOR"

Özalan, resmi Twitter hesabından Akşener'e şöyle tepki gösterdi: "Meral Akşener, Cumhurbaşkanımızı eli kanlı Netanyahu'ya benzeterek rezilliklerine rezillik katmıştır. Pervin Buldan'ın başka bir versiyonu olduğu ortaya çıkan Meral Akşener, Cumhurbaşkanımıza saldırarak aklınca hedef şaşırtmaya çalışıyor. Hadsiz, kendini bilmez Meral Akşener!"

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AK Partili Alpay Özalan: “Hadsiz, kendini bilmez Meral Akşener!”
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