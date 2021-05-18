Eski Oda TV’cilerin avukatı FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alındı



Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu

6 KİŞİLİK FETÖ BORSASI KURDULAR

Savcılık söz konusu ihbar üzerine soruşturma başlattı. Savcılık şüpheliler hakkında teknik takip ve dinleme kararı aldırdı. Yapılan incelemelerde avukatlar Kazım Yiğit Akalın ve Mehmet Asım İplikçioğlu'yla, 4 polisin kurdukları FETÖ borsası ile ilgili iletişim halinde oldukları belirlendi.

4 polis memurunun, Kazım Yiğit Akalın'ın yönlendirmesiyle hakkında FETÖ soruşturması yürütülen iş adamı lehine emniyette evrak hazırlamayı vaat ettikleri tespit edildi.

Savcılık başında eski Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Kazım Yiğit Akalın'ın bulunduğu 6 kişilik FETÖ borsası şebekesi hakkında operasyon talimatı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan operasyon çerçevesinde 6 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak, dijital delillere incelenmek üzere ele konuldu. Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemleri devam ediyor.

ZENGİN FETÖ'CÜLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNMUŞTU

Bilindiği gibi Oda TV'cilerin avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın FETÖ'nün finans ayağının çok kritik isimlerinin avukatlığını üstlendiği ortaya çıkmıştı. Kazım Yiğit Akalın'ın; FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ın, FETÖ'den yargılanan tekstilci işadamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in, TUSKON davası sanıklarından Ömer Faruk Kavurmacı ile Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatlığını yaptığı belirlenmişti. Akan gibi avukatlar Hüseyn Ersöz ve Serkan Günel'in de zengin FETÖ'cümişadamlarının davalarına baktıkları belirlenmişti.