Gaziemir’de Atatürk’ün adı reddedildi

Gaziemir Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan Meclis oturumu yine tartışmalara sahne oldu. Bir süre önce CHP'den geçici olarak ihraç edilen Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu'nun Gaziemir ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Belediye Başkanı Halil Arda'nın dedesi Abdullah Arda ismini taşıyan meydan için isim değişikliği önerisinde bulundu. Çağlarsu meydanın isminin 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' olarak değiştirilmesi önerisine CHP'li Meclis Üyesi Murat Serin ve Cumhur İttifakı üyeleri kabul oyu verirken, CHP'li Meclis Üyelerinin 'ret' oyu vermesi sonrası ilgili önerge gündeme alınmadan ret edildi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Reddedilen önerge sonrası ise Çağlarsu ile Arda arasında gerilim yükseldi. Başkan Arda, Çağlarsu'ya dönük, "Maşallah freni patlamış Murat 124 gibi gidiyorsunuz, nereye saldıracağınızı bilmiyorsunuz" ifadelerini kullanırken, Çağlarsu da kendisinin fikrinin sorulmamasını eleştirdi. Konuyla ilgili konuşan Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya çok sert sözlerle yüklendi.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda

CEVAP VERİLMİYOR

Gaziemir Belediye Meclisi'nde kendisi ve muhalefetin verdiği soru önergelerine cevap verilmediğini belirten Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, "Halil Arda nereye seçildiğinin farkında değil. Gaziemir belediye başkanlığına mı seçildi, Halil Arda çiftliğine mi seçildi belli değil. Nereye seçildiğinin farkında değil. Benim verdiğim yazılı önergelere, Uğur İnan Atmaca'nın verdiği yazılı önergelere cevap vermedi. Mecliste sorduğumuz sorulara cevap vermedi. İstediği sorulara cevap verip vermemezlik yapamaz. Mecliste bir sürü soru sordum hiçbirine cevap vermedi. Ben bağımsız bir meclis üyesiyim. Hiçbir parti grubunun içinde olmadığım için, benim gündemle ilgili görüşümü sormak zorunda. Burası babasının çiftliği değil, istediği gibi yönetemez. Benim grup sözcüm yok. Benim her gündem maddesi ile ilgili ne düşüncem olduğunu sormak zorunda. Bunu yapmıyorsa gitsin babasının çiftliğini yönetsin. Kendisi nereye seçildiğinin farkında değil" dedi.



Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu

CHP'LİLER ATATÜRK'ÜN İSMİNE KARŞI ÇIKTILAR

Abdullah Arda isminin değiştirilmesi talebinin gerekçelerini de belirten Çağlarsu, "Abdullah Arda, Gaziemir Belediyesi'nin ilk kurtulduğu tarihte İzmir müftülüğü yapıyor ve seçimle gelmeyen ilk belediye başkanı. Yani halkın oyları ile gelmedi göreve… Atanmış ilk ve tek belediye başkanı Abdullah Arda... Bu meydanın daha önceki ismi zaten Cumhuriyet Meydanı'ydı, sonra burası Abdullah Arda meydanı olarak değiştirildi. Yani kutsal bir meydan değil, ismi değiştirilebilir. Buraya talep edilen, önerilen isimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ismi, yani kısacası Gazi isminin konulması… Ancak bu konu CHP Grup Sözcüsü Ünal Işık'ın tavrı nedeniyle gündeme alınmadı. AK Partililer ve CHP'den Murat Serin bir tek meydana 'Gazi' isminin konulmasını destekledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Murat Serin haricinde tüm meclis üyeleri bu önerinin gündeme alınmasına 'ret' oyu verdi. Abdullah Arda kim ki? Halkın oyları ile gelmemiş biri. Zaten 2 yıl meclis üyeliği yapmış biri. CHP'liler Atatürk'ün ismine karşı çıkarak büyük bir zafiyet içine girdiler" dedi.

CHP GAZİEMİR'DE KANGREN OLDU

Başkan Arda'nın 'freni patlamış 124 gibisin' sözlerine de yanıt veren Çağlarsu, "Asıl freni patlamış Murat 124, Halil Arda'nın peşinden giden CHP'li meclis üyeleridir. Benim frenim sağlam da asıl freni patlayan CHP grubu. CHP'nin Gaziemir'de oy oranı şu an yüzde 45 zaten. CHP Gaziemir'de kan kaybetmiyor, kangren oldu! Bir an önce toparlanmanın tek yolu, CHP'li Meclis üyelerinin bu tür yanlışlara karşı çıkabilmesidir. Yoksa 2024 Gaziemir'de CHP'nin sonu olur" dedi.