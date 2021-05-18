İmamoğlu, vurgunda suçu personele attı

Piyasada litresi 15 TL olan dezenfektanların 73 TL'ye alındığı ihale vurgunuyla ilgili savunma veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suçu personele attı. İçişleri Bakanlığı, 25 Mart 2020'de litresi 73 TL'den 15 bin litre dezenfektanın İzmir'de faaliyet gösteren NHP İlaç ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 1 milyon 110 bin TL'ye alımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, müfettişlere savunmasını 3 Mayıs'ta gönderdi. İmamoğlu, belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, harcama ve ihale yetkilisi sıfatını taşımadığını, ihale ve harcama yetkisinin bulunmadığını, yetkilerin birim yöneticilerinde olduğunu belirterek suçu personeline attı.