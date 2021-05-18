Kabaktepe’den Akşener’e HDP’li Fatma Kurtulan hatırlatması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" dedi. Akşener'in Başkan Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesi büyük tepki çekti.

"ONUN GÜDÜMÜNDEKİ HDP İSE SİZİN ORTAĞINIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben "Akşener'e Bilgilendirme; Netanyahu, çocuk katilidir. Filistinli binlerce mazlumun ahı üzerinde, kanı elindedir. Bir diğer çocuk katili İmralı'dadır. Onun güdümündeki HDP ise sizin ortağınız. 'Utanın!' diyeceğim ama maskeden midir bilinmez; artık yüzünüz de kızarmıyor" ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ FATMA KURTULAN'IN MECLİS KONUŞMASINI HATIRLATTI

Kabaktepe bu paylaşımıyla birlikte 2019 yılında HDP Grup Başkanvekili olan Fatma Kurtulan'ın İYİ Partililere hitaben söylediklerinin yer aldığı bir de video paylaştı. Kurtulan TBMM'deki konuşmasında şunları söylemişti: "İYİ Parti size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?"