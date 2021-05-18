Kadıköylüler fayanslı kaldırıma tepki gösterdi “Adam gibi asfalt dökün”

Kadıköy Belediyesi'nin kaldırım ve yollarda oluşan çöküntüleri tamir etmek için farklı bir yol tercih etmesi Kadıköylülerin pek hoşuna gitmedi. Yollardaki çöküntüleri mozaik ile süsleyerek orijinal bir görüntü elde eden dünyanın başka yerlerindeki örneklere özenen özenen Kadıköy Belediyesi, bozuk yerleri fayans ile doldurunca hem Kadıköylüler'in hem de takipçilerinin tepkisine neden oldu.