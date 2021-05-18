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Haberler Gündem Haberleri Kadıköylüler fayanslı kaldırıma tepki gösterdi “Adam gibi asfalt dökün”
Giriş Tarihi: 18.5.2021 22:36

Kadıköylüler fayanslı kaldırıma tepki gösterdi “Adam gibi asfalt dökün”

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Kadıköylüler fayanslı kaldırıma tepki gösterdi “Adam gibi asfalt dökün”

’nin kaldırım ve yollarda oluşan çöküntüleri “güzel bir detay” diyerek  fayans ile tamir etmesi Kadıköylüleri pek memnun etmedi. Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesabından duyurduğu fayansla tamir manzaraları karşısında tepki gösteren Kadıköylüler, “ Emlak vergimizle adam gibi asfalt dökün! İnşaat molozundan toplama fayansla olmaz! Yağmurda yaşlılar kayar düşer” benzeri yorumlarda bulundu.

Kadıköy Belediyesi'nin kaldırım ve yollarda oluşan çöküntüleri tamir etmek için farklı bir yol tercih etmesi Kadıköylülerin pek hoşuna gitmedi. Yollardaki çöküntüleri mozaik ile süsleyerek orijinal bir görüntü elde eden dünyanın başka yerlerindeki örneklere özenen özenen Kadıköy Belediyesi, bozuk yerleri fayans ile doldurunca hem Kadıköylüler'in hem de takipçilerinin tepkisine neden oldu.

Belediyenin kullandığı parçaları inşaat atıklarından alınmış fayans parçalarına benzeten vatandaşlar, güzel bir detay diye sunulan icraatın yerine düzgün şekilde yollara asfalt dökülmesini istedi. Vatandaşlar ayrıca yaşlıların yağmurlu havalarda düşüp kayabileceğini söyleyerek yapılan işin estetikten de yoksun olduğunu dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

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Kadıköylüler fayanslı kaldırıma tepki gösterdi “Adam gibi asfalt dökün”
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