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Giriş Tarihi: 18.5.2021 15:44 Son Güncelleme: 18.5.2021 15:45

Marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta içi bugün bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

Marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta içi bugün bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

2021, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili genelge yayımlandı ve bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranmaya başlandı. İçişleri'nin genelgesinde bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler çalışma saati de paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, güncel bakkal ve market çalışma saatleri 2021

Kademeli normalleşme sürecinin ardından hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bu gelişme ile beraber, marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde araştırılmaya başlandı. Genelgede A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.

18 MAYIS MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek.

İşte, bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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Marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta içi bugün bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?
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