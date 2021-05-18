Kademeli normalleşme sürecinin ardından hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bu gelişme ile beraber, marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde araştırılmaya başlandı. Genelgede A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.

18 MAYIS MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri değişti. Marketler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek.

İşte, bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları