Meral Akşener'in küstah Netanyahu benzetmesine AK Parti ve MHP'den peş peşe sert tepkiler: Kimin sözcülüğüne soyundu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kıyasladı. Akşener, sivilleri, çocukları katleden, Kudüs'ü kana bulayan Netanyahu ile Başkan Erdoğan'ı bir tuttu, "Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail versiyonudur" dedi. Akşener'in skandal sözlerine siyaset camiasından tepki yağdı.
AKŞENER'DEN SKANDAL SÖZLER: NETANYAHU, ERDOĞAN'IN İSRAİL VERSİYONU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefet yapayım derken, eleştirinin dozunu kaçırdı.
Akşener, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Mart ayında İsrail'de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail'in en uzun süreli başbakanı Netenyahu'nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birden bire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı. Ardından Gazze'ye operasyon başladı. İsrailli Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları, koltuk meraklıları, değişim istemeyen statükocular kazandı. Kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti." dedi.
AKÇAY: AJAN PROVOKATÖR DİLİDİR
Sabah.com.tr'ye konuşan Erkan Akçay, Akşener'in her seferinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef aldığına dikkat çekti. Akçay, Akşener'in Başkan Erdoğan ile Netanyahu'yu bir gören sözlerine sert çıktı, "İğrenç bir ifade, bu dil bir siyasi muhalefet dili değil ajan provokatör dilidir. Kınıyorum. Kınıyorum. Her hadiseyi mühim meseleleri bir manivale olarak kullanmak, Cumhurbaşkanına düşmanlık ifade eder. Bu düşman safında yer almaktır." dedi.
"OLUŞAN MİLLİ DURUŞU SABOTE EDİYOR"
Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Filistin'e sahip çıkan tek ülke olduğuna vurgu yapan Akçay, "Oluşan milli duruşu sabote ediyor. Meral Akşener, İsrail safında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
TURAN: BU ÇOK MANİDAR
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili sert çıkışı sonrası cevabın Akşener'den gelmesine dikkat çekti şöyle konuştu:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER'in bugünkü Grup toplantısında yaptığı skandal konuşmayı şiddetle kınıyorum. Mazluma kol kanat geren, zalime ve haksızlığa karşı duran liderimizin, Cumhurbaşkanımızın katil Netanyahu'ya benzetilmesi Türk Bayrağı altında yaşayan herkesin tepkisini çekmiştir.
Daha dün kabine toplantısı sonrasında Netanyahu'yu, Biden'ı en sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanımıza ilk cevap Telaviv veya NewYork'tan önce Akşener'den geldi. Bu çok manidardır.
"BU İFADELER TERÖRİST İSRAİL VE DOSTLARINI SEVİNDİRMİŞTİR"
Akşener'in Başkan Erdoğan'ın hedef aldığı sözlerine sert şekilde tepki gösteren Turan şu ifadeleri kullandı:
Bu ifadeler terörist İsrail'i ve dostlarını sevindirmiştir. Böyle bir skandala imza atan Akşener acaba kimin sözcüğüne soyundu?
Netanyahu'nun en çok korktuğu ve her konuşmasında hedef aldığı Liderimiz Recep Tayyip ERDOĞAN'ı ona benzetmek hem Filistin'de yürütülen haklı davayı sulandırma girişimidir hem de Netanyahu'nun mevziinden Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza ateş etme çabasıdır.
"TARİHİMİZE DÜŞEN KARA BİR LEKEDİR"
"Bu talihsiz ve çirkin sözler bizim kadar Filistinde İsrail zulmüne direnen kardeşlerimizi yaralamıştır. Ancak bu sözlere sevinen birileri vardır o da Siyonistlerdir." diyen Turan, sözlerine şöyle son verdi:
Siyonizm'in uluslararası arenada yaptığı zulmü meşrulaştırma çabalarına çanak tutan bu açıklama siyasi tarihimize düşmüş kara bir lekedir. Ne Netanhayu'ya ne de içimizdeki Netanyahulara projecilere aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Siyaset nezaket içerisinde yapılmalıdır. "Her insan dilinin altında gizlidir" sözü gereği herkes diline sahip çıkmalıdır.
"PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLMESİ Mİ SİZİ RAHATSIZ ETTİ?"
Sabah.com.tr'ye açıklamada bulunan bir diğer isim olan AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise Akşener'e şu ifadelerle yüklendi:
PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi teröristin öldürülmesi mi sizi rahatsız etti? Dağdan gelen metin bağda okundu.
AKŞENER'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Akşener'e sosyal medya üzerinden de birçok siyasi paylaşımları ile ateş püskürdü.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
İletişim Fahrettin Altun:
Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.
Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar.
Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Cumhurbaşkanımız içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze'den, Kudüs'ten ve Mescidi Aksa'dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz.