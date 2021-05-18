Meral Akşener'in küstah Netanyahu benzetmesine AK Parti ve MHP'den peş peşe sert tepkiler: Kimin sözcülüğüne soyundu!

"BU İFADELER TERÖRİST İSRAİL VE DOSTLARINI SEVİNDİRMİŞTİR"

Akşener'in Başkan Erdoğan'ın hedef aldığı sözlerine sert şekilde tepki gösteren Turan şu ifadeleri kullandı:

Bu ifadeler terörist İsrail'i ve dostlarını sevindirmiştir. Böyle bir skandala imza atan Akşener acaba kimin sözcüğüne soyundu?

Netanyahu'nun en çok korktuğu ve her konuşmasında hedef aldığı Liderimiz Recep Tayyip ERDOĞAN'ı ona benzetmek hem Filistin'de yürütülen haklı davayı sulandırma girişimidir hem de Netanyahu'nun mevziinden Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza ateş etme çabasıdır.

"TARİHİMİZE DÜŞEN KARA BİR LEKEDİR"

"Bu talihsiz ve çirkin sözler bizim kadar Filistinde İsrail zulmüne direnen kardeşlerimizi yaralamıştır. Ancak bu sözlere sevinen birileri vardır o da Siyonistlerdir." diyen Turan, sözlerine şöyle son verdi:

Siyonizm'in uluslararası arenada yaptığı zulmü meşrulaştırma çabalarına çanak tutan bu açıklama siyasi tarihimize düşmüş kara bir lekedir. Ne Netanhayu'ya ne de içimizdeki Netanyahulara projecilere aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Siyaset nezaket içerisinde yapılmalıdır. "Her insan dilinin altında gizlidir" sözü gereği herkes diline sahip çıkmalıdır.