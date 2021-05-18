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Giriş Tarihi: 18.5.2021 16:09 Son Güncelleme: 18.5.2021 16:18

: 'da video paylaşan savcı 'a inceleme! harekete geçti!

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: YouTube'da video paylaşan savcı Eyyüp Akbulut'a inceleme! HSK harekete geçti!

: Pandemi yasakları, maske ve aşı ile ilgili soruşturma başlattığını üzerinden yayınladığı bir video ile duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesi’nde inceleme başlatıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, sosyal platform Youtube üzerinden pandemi yasakları, maske ve aşı ile ilgili soruşturma başlattığını ve maske-mesafenin gereksiz olduğunu duyuran bir video yayınlandı.

Savcı video içeriğinde; "Ben Eyyup Akbulut, Cumhuriyet Savcısıyım, bu da benim mesleki kimliğim. Bu video kaydını uzun zamandır izlediğim haksızlıklar hakkında konuşmak ve başlatılmış olan bir soruşturmadan insanları haberdar etmek için yapıyorum" dedi.
Savcı Akbulut, "Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları, bunların tamamı hukuka aykırıdır" diye konuştu.

Yasakların hukuken dayanağının olmadığını öne süren Savcı Akbulut, "İl idaresi kanunu zikrediliyor. 'Vali gereken tedbirleri alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir" ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tüm bu açıklamalar ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire harekete geçti. HSK, savcı Akbulut ile ilgili inceleme başlattı. Ayrıca konuyu derinlemesine araştırması için müfettiş görevlendirildi.

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Son dakika: YouTube'da video paylaşan savcı Eyyüp Akbulut'a inceleme! HSK harekete geçti!
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