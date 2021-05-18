Terör devletinin yıkımına örtbas!

Filistin halkına uyguladıkları zulümde, her fırsatta ABD desteğinin arkasına sığınan İsrail hükümetinin yaptığı gizli işbirlikleri tek tek ifşa oluyor. Kamuya açık çevrim içi harita görüntüleme hizmeti Google Earth'ün, İsrail'in Filistin'de yıllardır gerçekleştirdiği yıkımı örtbas ettiği ortaya çıktı. Dünya üzerindeki hemen hemen her yerin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini paylaşan ABD'li şirket, iş Filistin'e gelince 2016 öncesine ait düşük çözünürlüklü, bulanıklaştırılmış ve güncellenmeyen görüntüler paylaşıyor. Google Earth'te dünyanın en kapalı rejimlerinden biri olan Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın bile sokakları net bir şekilde görüntülenebilirken, Gazze'ye uydu karartması uygulanması katliamda işbirliğini açıkça ortaya koyuyor. Bu karartma ABD ve İsrail arasında yürürlülükte olan Kyl-Bingaman Değişiklik Yasası'na göre güvenlik bahanesiyle uygulanıyor.