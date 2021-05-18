TOGG'un canlı yayınını 500 binden fazla kişi izledi

4 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

TOGG'dan daha önce yapılan açıklamada, TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmalarının, "togg.com.tr" sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebileceği duyurulmuştu.