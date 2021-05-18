Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba günü, yani yarın kutlanacak. Hâl böyle olunca, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı kapalı mı konusu merak ediliyor. Banka şubeleri aracılığıyla işlem gerçekleştirecek olanlar, bankalar açık mı sorusu ile beraber 19 Mayıs'ta EFT ve Havale yapılır mı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 19 Mayıs'ta yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT ve Havale yapılıyor mu ve ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar...