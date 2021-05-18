Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba günü, yani yarın kutlanacak. Hâl böyle olunca, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı kapalı mı konusu merak ediliyor. Banka şubeleri aracılığıyla işlem gerçekleştirecek olanlar, bankalar açık mı sorusu ile beraber 19 Mayıs'ta EFT ve Havale yapılır mı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 19 Mayıs'ta yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT ve Havale yapılıyor mu ve ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar...
Bankalar, resmi tatil günlerinde kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Bundan dolayı, 19 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak.
Aynı zamanda farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak aynı bankalar arası işlem olan havale resmi tatillerde de yapılabildiği için 19 Mayıs'ta da geçerli olacak.
Banka şubelerinde işlem yapacak olanlar 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamadıkları takdirde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.
Bankaların yanı sıra PTT'ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.