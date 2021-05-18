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Haberler Gündem Haberleri Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 16:35

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bilindiği üzere, 19 Mayıs resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Banka şubelerinde işlemi olanlar, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs'tta EFT ve Havale yapılır mı, ne zaman hesaba geçer? İşte, bu soruların yanıtları...

19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba günü, yani yarın kutlanacak. Hâl böyle olunca, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı kapalı mı konusu merak ediliyor. Banka şubeleri aracılığıyla işlem gerçekleştirecek olanlar, bankalar açık mı sorusu ile beraber 19 Mayıs'ta EFT ve Havale yapılır mı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 19 Mayıs'ta yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? EFT ve Havale yapılıyor mu ve ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar...

BANKALAR 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

Bankalar, resmi tatil günlerinde kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Bundan dolayı, 19 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

Aynı zamanda farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak aynı bankalar arası işlem olan havale resmi tatillerde de yapılabildiği için 19 Mayıs'ta da geçerli olacak.

Banka şubelerinde işlem yapacak olanlar 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamadıkları takdirde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.

Bankaların yanı sıra PTT'ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.

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Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?
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